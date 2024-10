Meritocrazia Italia: Al Congresso Nazionale Si Discute di Cittadinanza, Pace e Cultura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di rilevanza Nazionale si svolge a Roma, dove si riuniscono sostenitori e rappresentanti del network Meritocrazia Italia. Questo incontro rappresenta un’opportunità per esplorare le problematiche della disaffezione politica e l’importanza dell’ascolto dei cittadini. La vicepresidente Manuela Lampitella ha evidenziato come il gruppo sta cercando di costruire un sistema più equo attraverso l’impegno collettivo. L’importanza del Congresso: ascolto e partecipazione Il VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia, battezzato ‘MI il network che cresce. Dove i cittadini contano’, si tiene dal 17 al 19 ottobre presso il Teatro Rossini di Roma. Questo incontro si propone di mettere in luce il crescente desiderio di rappresentanza dei cittadini, spesso delusi dalla classe politica attuale. Gaeta.it - Meritocrazia Italia: Al Congresso Nazionale Si Discute di Cittadinanza, Pace e Cultura Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di rilevanzasi svolge a Roma, dove si riuniscono sostenitori e rappresentanti del network. Questo incontro rappresenta un’opportunità per esplorare le problematiche della disaffezione politica e l’importanza dell’ascolto dei cittadini. La vicepresidente Manuela Lampitella ha evidenziato come il gruppo sta cercando di costruire un sistema più equo attraverso l’impegno collettivo. L’importanza del: ascolto e partecipazione Il VIdi, battezzato ‘MI il network che cresce. Dove i cittadini contano’, si tiene dal 17 al 19 ottobre presso il Teatro Rossini di Roma. Questo incontro si propone di mettere in luce il crescente desiderio di rappresentanza dei cittadini, spesso delusi dalla classe politica attuale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meritocrazia Italia : Congresso Nazionale per Promuovere la Coesione Sociale e la Pace - Ha ribadito l’importanza di trovare modi per alimentare il dialogo e l’interazione tra i vari segmenti della società , enfatizzando che la scesa in campo della politica, nel senso tradizionale, potrebbe distogliere l’attenzione dagli obiettivi primari di coesione e partecipazione. Il presidente nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, ha enfatizzato l’importanza di un approccio ... (Gaeta.it)

Lampitella (vicepresidente Meritocrazia Italia) : "A Congresso parleremo di Pace - politica investa nei popoli" - 000. Il senso di estraneità dei cittadini nei confronti della rappresentanza genera disaffezione nella politica, e questo si vede a ogni tornata elettorale. Sotto ogni bomba che cade c'è la storia di un popolo che non ha imparato dal passato. Roma, 17 ott. Il potere non è sinonimo di politica, che consiste invece nell'incontro e nel dialogo. (Liberoquotidiano.it)

Aprea (Forza Italia) : “La meritocrazia può sembrare giusta ma non è inclusiva”. E sullo Ius Scholae : “Ne sono convintissima” - E sullo Ius Scholae: “Ne sono convintissima” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Aprea (Forza Italia): “La meritocrazia può sembrare giusta ma non è inclusiva”. . In un'intervista a Il Riformista, Valentina Aprea, ex sottosegretaria all'Istruzione, Università e Ricerca e responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia, ha delineato la sua visione di scuola, ... (Orizzontescuola.it)