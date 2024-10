Memorie di un medico: "Quel giorno mi è scesa una lacrima. Quell'uomo aveva perso la moglie" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle otto in punto sono arrivato all'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli per il mio turno di guardia medico-chirurgica di 24 oreun ferragosto degli anni 70. Assunto da poco ed essendo tra i più giovani mi toccava Ferragosto!Ero giovanissimotanti anni fa..Per abitudine ero solito fare Napolitoday.it - Memorie di un medico: "Quel giorno mi è scesa una lacrima. Quell'uomo aveva perso la moglie" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle otto in punto sono arrivato all'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli per il mio turno di guardia-chirurgica di 24 oreun ferragosto degli anni 70. Assunto da poco ed essendo tra i più giovani mi toccava Ferragosto!Ero giovanissimotanti anni fa..Per abitudine ero solito fare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Memorie di un medico - Alle otto in punto sono arrivato all'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli per il mio turno di guardia medico-chirurgica di 24 ore...un ferragosto degli anni 70.... Assunto da poco ed essendo tra i più ... (napolitoday.it)

Meditazione Kirtan Kriya, per allenare la memoria - La meditazione Kirtan Kriya è molto utile per trovare un equilibrio tra mente e corpo, ma è importante anche per stimolare la memoria e prevenire l’Alzheimer ... (ohga.it)

Oggi 18 ottobre è la festa di San Luca evangelista: medico convertito, al seguito di san Paolo - Oggi 18 ottobre si ricorda san Luca evangelista, medico convertito, al seguito di San Paolo, che ha dipinto la Madonna in diverse opere. (lalucedimaria.it)