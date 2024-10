Maternità surrogata, leader Renew contro Meloni: “Amore non è un crimine” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Renew Europe contro Giorgia Meloni e il disegno di legge che ha fatto della gestazione per altri un reato universale. “Dopo le leggi sulla riproduzione assistita e sull’aborto, Madame Meloni continua la sua lotta ultraconservatrice rendendo la Maternità surrogata un crimine universale. Questo comporta incertezza giuridica e disagio emotivo per le famiglie già colpite”, ha scritto sul suo profilo X la presidente del gruppo dei liberali di Renew Europe al parlamento europeo Valérie Hayer. “L’Amore non è un crimine. Condanno le vessazioni a cui sono soggette tutte queste famiglie italiane e ribadisco la nostra richiesta al Consiglio di seguire il parlamento nella creazione di un certificato europeo di genitorialità. Proteggiamo i nostri figli dalle misure populiste che li prendono di mira”. Lapresse.it - Maternità surrogata, leader Renew contro Meloni: “Amore non è un crimine” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)EuropeGiorgiae il disegno di legge che ha fatto della gestazione per altri un reato universale. “Dopo le leggi sulla riproduzione assistita e sull’aborto, Madamecontinua la sua lotta ultraconservatrice rendendo laununiversale. Questo comporta incertezza giuridica e disagio emotivo per le famiglie già colpite”, ha scritto sul suo profilo X la presidente del gruppo dei liberali diEurope al parlamento europeo Valérie Hayer. “L’non è un. Condanno le vessazioni a cui sono soggette tutte queste famiglie italiane e ribadisco la nostra richiesta al Consiglio di seguire il parlamento nella creazione di un certificato europeo di genitorialità. Proteggiamo i nostri figli dalle misure populiste che li prendono di mira”.

Metalmeccanici in piazza - caos automotive : “Settore a rischio - incontro immediato con Meloni” - C’è molta preoccupazione su un settore strategico, chiediamo aiuti concreti al Governo e alle aziende”. . I metalmeccanici sono scesi in piazza per protestare. Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal corteo ha chiesto un chiaro “Basta chiacchiere, servono fatti concreti”. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, infatti, mancherebbero piani strategici ed industriali, ma non ... (Notizie.com)

Conte affonda contro Meloni e il governo : “Questa manovra è solo un grande imbroglio” - Il leader pentastellato ritiene che i dati presentati da Meloni non siano veritieri e che su di essi sia stata costruita una narrazione entusiastica che invece nasconde una situazione al collasso. . ltre, l'"anticipazione di liquidità" chiesta alle banche si rivelerà un ulteriore peso nei confronti. (Ildifforme.it)

Medioriente - Meloni ad Aqaba : al via l’incontro con il Re di Giordania - La premier, secondo quanto si apprende, avrà un incontro tête-à-tête con il sovrano, al quale seguirà una colazione di lavoro. Al termine della visita, Meloni partirà alla volta del Libano per l’appuntamento successivo della missione mediorientale: a Beirut sono in agenda gli incontri col primo ministro Najib Mikati e il presidente dell’Assemblea nazionale del Libano Nabih Berri. (Lapresse.it)