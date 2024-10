Manovre spericolate al volante, auto inseguita: due banditi in fuga, uno acciuffato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cremona – Inseguimento di un’auto con tre banditi a bordo: i carabinieri di Cremona hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 31enne, mentre altri due complici sono riusciti a darsi alla fuga. Verso le 11 di mercoledì una pattuglia era nel parcheggio interrato del centro commerciale CremonaPo dove hanno notato una Seat con tre persone a bordo che ha accelerato per raggiungere l’uscita, quindi ha impegnato più volte una rotatoria al contrario, una strada a senso unico e una seconda rotatoria contromano. L’auto ha poi imboccato via Castelleone dove è rimasta bloccata nel traffico. A quel punto i tre sono hanno tentato la fuga a piedi. I militari sono e sono riusciti a raggiungere e bloccare il conducente, mentre gli altri due sono riusciti a scappare. Ilgiorno.it - Manovre spericolate al volante, auto inseguita: due banditi in fuga, uno acciuffato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cremona – Inseguimento di un’con trea bordo: i carabinieri di Cremona hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 31enne, mentre altri due complici sono riusciti a darsi alla. Verso le 11 di mercoledì una pattuglia era nel parcheggio interrato del centro commerciale CremonaPo dove hanno notato una Seat con tre persone a bordo che ha accelerato per raggiungere l’uscita, quindi ha impegnato più volte una rotatoria al contrario, una strada a senso unico e una seconda rotatoria contromano. L’ha poi imboccato via Castelleone dove è rimasta bloccata nel traffico. A quel punto i tre sono hanno tentato laa piedi. I militari sono e sono riusciti a raggiungere e bloccare il conducente, mentre gli altri due sono riusciti a scappare.

