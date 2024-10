Maltempo in Veneto: stato di preallarme per rischio idraulico, idrogeologico e per criticità idraulica (Di venerdì 18 ottobre 2024) In base alle previsioni meteo regionali, dopo una pausa delle precipitazioni tra il pomeriggio e sera di oggi e il primo mattino di domani, sabato 19 ottobre, è previsto un nuovo impulso perturbato con flusso est/sud-est nel corso della giornata di sabato con precipitazioni diffuse anche a Veronasera.it - Maltempo in Veneto: stato di preallarme per rischio idraulico, idrogeologico e per criticità idraulica Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In base alle previsioni meteo regionali, dopo una pausa delle precipitazioni tra il pomeriggio e sera di oggi e il primo mattino di domani, sabato 19 ottobre, è previsto un nuovo impulso perturbato con flusso est/sud-est nel corso della giornata di sabato con precipitazioni diffuse anche a

