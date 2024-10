LUOGO E DATA DI NASCITA (Di venerdì 18 ottobre 2024) ’Figlio, non sei più giglio’ con la regia di Stefania Porrino e sul palcoscenico Mariella Nava e Daniela Poggi sarà il 20 ottobre al Politeama di Tolentino; il 26 ottobre al Teatro Manzoni di Massarosa; il 30 ottobre alla Camera dei Deputati con uno spettacolo a invito; l’11 novembre sempre a Roma al Teatro di Villa Lazzaroni; il 18 novembre al teatro San Marco di Trento; il 25 novembre al Teatro Guglielmi di Massa; il 29 novembre al Teatro di San Quirino (Pordenone); il 30 novembre al Teatro Ambra di Albenga; il 6 dicembre all’Anfiteatro Comunale di Budoni (Oristano). Già programmate per il 2025 le date di Sansepolcro, il 6 marzo e il 7 marzo a Castagneto Carducci. Lo spettacolo tratta un tema legato al femminicidio. Mariella Nava sarà in vari luoghi d’Italia a presentare le sue canzoni, mentre a breve uscirà un suo album di inediti molto atteso da pubblico e critica. Quotidiano.net - LUOGO E DATA DI NASCITA Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) ’Figlio, non sei più giglio’ con la regia di Stefania Porrino e sul palcoscenico Mariella Nava e Daniela Poggi sarà il 20 ottobre al Politeama di Tolentino; il 26 ottobre al Teatro Manzoni di Massarosa; il 30 ottobre alla Camera dei Deputati con uno spettacolo a invito; l’11 novembre sempre a Roma al Teatro di Villa Lazzaroni; il 18 novembre al teatro San Marco di Trento; il 25 novembre al Teatro Guglielmi di Massa; il 29 novembre al Teatro di San Quirino (Pordenone); il 30 novembre al Teatro Ambra di Albenga; il 6 dicembre all’Anfiteatro Comunale di Budoni (Oristano). Già programmate per il 2025 le date di Sansepolcro, il 6 marzo e il 7 marzo a Castagneto Carducci. Lo spettacolo tratta un tema legato al femminicidio. Mariella Nava sarà in vari luoghi d’Italia a presentare le sue canzoni, mentre a breve uscirà un suo album di inediti molto atteso da pubblico e critica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

17 ottobre - la notte della Superluna : spettacolo in Toscana nel luogo più buio d’Italia - . Ma c’è un luogo in Toscana davvero unico, che ha il merito di essere il più buio d’Italia, perfetto per osservare i fenomeni celesti: si tratta di Manciano, in provincia di Grosseto, è caratterizzato dal cielo più stellato e privo di inquinamento luminoso di tutta l'Italia peninsulare. Il nostro satellite dunque apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso rispetto a una Luna ... (Lanazione.it)

Messa in tv domenica 13 ottobre 2024 - dove vedere su Rai 1 e Canale 5 : orari - luogo - streaming - Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 13 ottobre. Messa in tv 13 ottobre 2024, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000 Dove vedere la Messa in tv oggi, domenica 13 ottobre 2024? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con ... (Tpi.it)

7 Ottobre - famiglie delle vittime si riuniscono sul luogo del Nova Festival un anno dopo - Le famiglie delle persone uccise al Nova Music Festival il 7 ottobre 2023 si sono riunite nel luogo in cui un anno quasi 400 persone furono assassinate a colpi di arma da fuoco e dove molte altre furono prese in ostaggio. In tante località israeliane si sono svolte veglie e cupe cerimonie a un anno dall’attacco di Hamas, il più letale nella storia del Paese. (Lapresse.it)