LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA | New Zealand troppo superiore Ineos Britannia non può nulla | 6-2

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:48 Si chiude qui la nostratestuale della quinta giornata di regate della finale diCup. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 15:46 Vento che purdomani è previsti in diminuzione, ma l’appuntamento è sempre fissato per le 14.10. 15:46 Superiorità nettissima di New, che dopo i due KO di mercoledì ha dimostrato di essere l’equipaggio più forte e domani avrà il primo di eventuali 4 match point. 15:44 Arriva oracon 55 secondi di ritardo. Ben Ainslie e compagni iniziano a leccarsi le ferite. 15:43 26’37” il crono impiegato dagli oceanici per completare gli 8 lati della regata. Entusiasmo alle stelle nell’area destinata ai supporter.