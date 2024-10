Biccy.it - Liam Payne: “La casa discografica l’ha scaricato giorni prima della morte”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Da mesistava affrontando un bruttissimo periodo, tra la lotta con le dipendenze, la depressione e le dure accuse pubblichesua ex fidanzata, ma a quanto pare ai problemi personali si sono sommati quelli professionali. Secondo Page Six e il Daily Mail il cantante inglese pochifa sarebbe statodalla sua etichettae questo l’avrebbe scosso duramente. Nel 2016, dopo lo scioglimento degli One Direction, il cantante 31enne ha firmato con la Capitol Records (incorporata negli ultimi anni dalla Universal Music Group), nel 2019 è uscito il singolo Strip That Down, che ha ottenuto un discreto successo, poi è stata la voltahit For You, ma gli altri singoli dell’artista non sono andati così bene, tanto che l’uscita di un secondo album è stata rimandata e in seguito congelata.