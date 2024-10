Liam Payne, cosa è successo davvero? Quei sei minuti prima di cadere nel vuoto… (Di venerdì 18 ottobre 2024) La tragica scomparsa della star del pop britannico Liam Payne, ex membro della band One Direction, ha sconvolto il mondo della musica e i suoi fan. I dettagli degli ultimi minuti prima della sua morte stanno emergendo, gettando luce su ciò che è accaduto nella sua stanza d’albergo. Leggi anche: Liam Payne degli One Direction è morto a 31 anni: caduto dal terzo piano La chiamata alla polizia e il caos nella stanza I sei minuti che hanno preceduto la tragedia cominciano con una chiamata d’emergenza. Il direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, ha contattato la polizia, riferendo che un ospite aveva «distrutto» la stanza: «Ha esagerato con la droga e l’alcol. Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita», ha detto. Le autorità sono intervenute immediatamente, ma purtroppo non in tempo per salvare l’artista. Thesocialpost.it - Liam Payne, cosa è successo davvero? Quei sei minuti prima di cadere nel vuoto… Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La tragica scomparsa della star del pop britannico, ex membro della band One Direction, ha sconvolto il mondo della musica e i suoi fan. I dettagli degli ultimidella sua morte stanno emergendo, gettando luce su ciò che è accaduto nella sua stanza d’albergo. Leggi anche:degli One Direction è morto a 31 anni: caduto dal terzo piano La chiamata alla polizia e il caos nella stanza I seiche hanno preceduto la tragedia cominciano con una chiamata d’emergenza. Il direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, ha contattato la polizia, riferendo che un ospite aveva «distrutto» la stanza: «Ha esagerato con la droga e l’alcol. Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita», ha detto. Le autorità sono intervenute immediatamente, ma purtroppo non in tempo per salvare l’artista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Liam Payne - fan si riuniscono a Buenos Aires per ricordare l’ex One Direction - La sua scomparsa ha scosso il mondo intero, molti i messaggi di cordoglio di colleghi e celebrità. I fan di Liam Payne in lutto si sono riuniti per lasciare biglietti, accendere candele e trovare conforto cantando insieme le sue canzoni nel centro di Buenos Aires, dove l’ex cantante degli One Direction è morto giovedì a 31 anni, cadendo dal terzo piano di un albergo. (Lapresse.it)

Liam Payne - nuove notizie sul caso - . it. Da quel momento, la polizia argentina si sta dando da fare al fine di ricostruire al meglio la dinamica degli eventi e per capire effettivamente cosa sia successo. Nuovi elementi sul caso sono venuti a galla. Mercoledì il noto cantante Liam Payne è deceduto. ta rientrato nella sua camera,. (Dailynews24.it)

Il commovente messaggio di Harry Styles per Liam Payne - Louis Tomlinson sceglie un’immagine di loro due abbracciati. Mentre stanno uscendo maggiori dettagli sulle circostanze della tragica morte di Liam Payne, precipitato per circa 14 metri dal balcone della suite dell’hotel in cui soggiornava a Buenos Aires, gli ex membri del suo gruppo, gli One Direction, hanno iniziato a condividere sui social dei pensieri di cordoglio per il cantante. (News.robadadonne.it)