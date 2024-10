Lautaro Martinez dal 1? in Roma-Inter: perché potrebbe non essere l’ideale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lautaro Martinez torna a disposizione di Simone Inzaghi, che non vuole farne a meno per Roma-Inter. Ma la titolarità dell’argentino è davvero la soluzione giusta? Un’analisi potrebbe dire il contrario. INTENZIONI – Arriva un nuovo banco di prova per la squadra di Simone Inzaghi: domenica, alle 20.45, l’Olimpico accenderà le luci per ospitare Roma-Inter. I riflettori dell’ottava giornata di Serie A sono tutti puntati su questo big match, il primo – insieme a Juventus-Lazio – dopo la sosta per le Nazionali. In un match così importante, anche considerando l’atmosfera giallorossa creatasi attorno – sembra quasi impensabile non dare per scontata la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez fra le fila nerazzurre. Inter-news.it - Lautaro Martinez dal 1? in Roma-Inter: perché potrebbe non essere l’ideale Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)torna a disposizione di Simone Inzaghi, che non vuole farne a meno per. Ma la titolarità dell’argentino è davvero la soluzione giusta? Un’analisidire il contrario. INTENZIONI – Arriva un nuovo banco di prova per la squadra di Simone Inzaghi: domenica, alle 20.45, l’Olimpico accenderà le luci per ospitare. I riflettori dell’ottava giornata di Serie A sono tutti puntati su questo big match, il primo – insieme a Juventus-Lazio – dopo la sosta per le Nazionali. In un match così importante, anche considerando l’atmosfera giallorossa creatasi attorno – sembra quasi impensabile non dare per scontata la presenza dal primo minuto difra le fila nerazzurre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter - Lautaro Martinez OK! Difficoltà in un reparto : il punto – Sky - Il Toro ha voglia di gol, dopo averlo ritrovato anche con la maglia dell’Argentina. Il punto in vista del match tra Roma e Inter: «A parte hanno lavorato Zielinski, che potrebbe rientrare già mercoledì, e Tajon Buchanan, il quale va gestito con gradualità. Lo schema penso sia questo». Il turco, ieri, è stato sentito dalla polizia in merito al caso ultras. (Inter-news.it)

Lautaro Martinez e quel 25.827 da monitorare per Roma-Inter – TS - Fonte: Tuttosport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Lautaro Martinez e quel 25. Teoricamente, il Toro potrebbe giocare quindi altre 20 partite (16 con l’Inter e altre 4 con la Nazionale). (Inter-news.it)

Sandra Martinez : “l’imperatrice” con la passione per i salotti romani - dovrà pagare 600 multe per la Ztl - Sandra Martinez, 49 anni di origine tedesca, dovrà pagare 600 multe per aver attraversato la Ztl Roma centro con una Ferrari e una Bentley risultate viaggiare con targhe irregolari. La donna da alcuni mesi è una presenza fissa nei salotti romani. Continua a leggere . Dopo aver registrato il Casato di Glodeni in Libia, di cui si dichiara imperatrice, si fa chiamare "principessa" o "sua altezza". (Fanpage.it)