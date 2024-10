Il viaggio di Samantha Cristoforetti nello spazio non è stato una messinscena (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 16 luglio 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede l’arrivo di una capsula spaziale su di una nave, nel mezzo del mare. Dalla capsula esce una persona vestita da astronauta, aiutata sia dall’equipaggio a bordo dalle mani, sia da una persona all’interno della navicella. Si tratterebbe, come si legge in sovraimpressione al video, del rientro sulla terra «“dallo spazio”» di Samantha Cristoforetti, «nella sua capsula monoposto». Ma allora, continua il post, «di chi sono le mani che la spingono all’uscita? ragazzi è tutto spettacolo..sono attori», alludendo al fatto che si sarebbe trattato di una messinscena. Il video è presentato al di fuori del suo contesto originario, e veicola una notizia falsa. Facta.news - Il viaggio di Samantha Cristoforetti nello spazio non è stato una messinscena Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 16 luglio 2024 èpubblicato su TikTok un video in cui si vede l’arrivo di una capsula spaziale su di una nave, nel mezzo del mare. Dalla capsula esce una persona vestita da astronauta, aiutata sia dall’equipaggio a bordo dalle mani, sia da una persona all’interno della navicella. Si tratterebbe, come si legge in sovraimpressione al video, del rientro sulla terra «“dallo”» di, «nella sua capsula monoposto». Ma allora, continua il post, «di chi sono le mani che la spingono all’uscita? ragazzi è tutto spettacolo..sono attori», alludendo al fatto che si sarebbe trattato di una. Il video è presentato al di fuori del suo contesto originario, e veicola una notizia falsa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Svizzera è stato sospeso l’uso della capsula “Sarco” per il suicidio assistito - Articolo completo: In Svizzera è stato sospeso l’uso della capsula “Sarco” per il suicidio assistito dal blog Lettera43 . Un’altra associazione che promuove la legalizzazione della capsula è The Last Resort, che ha sede in Svizzera, e il cui presidente Florian Willet è detenuto in custodia cautelare in seguito alla morte della donna. (Lettera43.it)

Svizzera - che cos’è la capsula Sarco per il suicidio e perché chi la gestisce è stato arrestato - A Merishausen, una donna americana di 64 anni, affetta da una patologia autoimmune, sarebbe deceduta proprio con questo dispositivo, che però non rispetterebbe alcune delle norme di sicurezza previste. (Vanityfair.it)