Il programma di Antonino Monteleone è un caso, con L'altra Italia Rai2 sprofonda all'1% di share (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con la terza puntata stagionale il talk di approfondimento di Antonino Monteleone totalizza 169.000 spettatori medi pari all'1% di share. Un dato con cui Rai2 è fanalino di coda tra le generaliste, dietro a Nove, Tv8 e RaiMovie. Numeri che dovrebbero portare a una riflessione.

