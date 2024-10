Sport.quotidiano.net - Il personaggio - La firma fino al 2027. Kouame rinnova: "Era importante. Qui sono a casa»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il rinnovo di Christianera nell’aria e nella giornata di ieri è arrivata lache lega l’attaccante ivoriano alla Fiorentinaal. "contento. Lo dirò e lo dico sempre, la Fiorentina è diventatamia. Mi hanno preso da infortunato e mi hanno dato fiducia. Io poi ho fatto quello che dovevo fare. Avere la possibilità dire il contratto qua a Firenze per me è molto. Ormai fa parte di me.cinque anni chequa e mi trovo bene".ha disputato 133 partite in maglia viola tra Serie A, Coppa Italia e Conference League: bottino totale di 10 gol e 14 assist. Rinnovo necessario dopo l’opzione utilizzata dal club a inizio estate per non farlo svincolare a parametro zero. Ingaggio che però era schizzato oltre i 2 milioni di euro. Troppi. Da qui la volontà delle parti di allungare l’accordo e spalmare lo stipendio.