Il Napoli femminile incontra la Sampdoria

Risultato importante contro la Lazio e prospettive future Dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio, nonostante una prestazione complessa contro una squadra ben attrezzata, il Napoli femminile si prepara ad affrontare una nuova trasferta. Le azzurre di mister Mango hanno mostrato grande determinazione e resilienza nella gara precedente, riuscendo a conquistare un punto prezioso. Ora, però, si trovano di fronte a un'altra sfida importante, in cui sarà necessario mantenere alto il livello di concentrazione. La sfida contro la Sampdoria: un appuntamento cruciale Sabato, alle 12:30, il Napoli femminile affronterà la Sampdoria allo stadio La Sciorba di Genova. Le blucerchiate, attualmente in difficoltà , hanno conquistato solo 2 punti nelle prime 6 giornate, due in meno rispetto al Napoli.

Antonio Conte e il Napoli in fase di ricostruzione : la sfida contro l’Empoli si avvicina - Questa metafora illustra la necessità di continuare a lavorare duro per costruire una squadra competitiva e coesa. L’Empoli, con un modulo 3-5-2, schiererà la seguente formazione: Vasquez in porta; Goglichidze, Ismajli e Viti in difesa; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini e Pezzella a centrocampo; mentre Esposito e Colombo saranno in attacco. (Gaeta.it)

Antonio Conte : Napoli in ricostruzione e la sfida contro l’Empoli - La posizione di classifica dopo sette giornate Antonio Conte ha sottolineato come la posizione di classifica attuale del Napoli, pur essendo incoraggiante, debba essere considerata con cautela. La ricostruzione della squadra richiede tempo e pazienza, un aspetto cruciale in un contesto dove i tifosi si aspettano risultati immediati. (Gaeta.it)

Napoli - Conte : “Contro l’Empoli serviranno cuore e concentrazione. Neres-Kvara è un dilemma” - Nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno, Conte ha affrontato diversi temi, dalla condizione della squadra dopo la sosta alle aspettative per le prossime partite. Preparazione fisica e mentale della squadra Il tecnico ha parlato della necessità di sapersi adattare alle diverse situazioni in partita: “Bisogna sapersi sporcare le mani ed essere camaleontici”. (Napolipiu.com)