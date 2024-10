Il Morgan che non ti aspetti: le parole su Anna Lou sono dolcissime e fa anche mea culpa: «Merito di Asia» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come sappiamo, Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e di Asia Argento, è oggi nel cast di Ballando con le Stelle e sta raccogliendo consensi dai giudici e dal pubblico da casa. Nelle ultime ore, suo padre, che ultimamente è stato spesso nominato per via dello scandalo che ha coinvolto lui e la sua ex fidanzata Angelica Schiatti, si è espresso per ciò che riguarda il percorso di sua figlia nel programma di Milly Carlucci. Raggiunto da FanPage, l’ex frontman dei BluVertigo ha speso parole di zucchero per Anna Lou. Come sappiamo, tutta la famiglia ha fatto parte di Ballando con le Stelle; prima Asia Argento, nel 2016, Morgan, nel 2021, e ora proprio Anna Lou, che nella trasmissione fa coppia con Nikita Perotti. Donnapop.it - Il Morgan che non ti aspetti: le parole su Anna Lou sono dolcissime e fa anche mea culpa: «Merito di Asia» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come sappiamo,Lou Castoldi, la figlia die diArgento, è oggi nel cast di Ballando con le Stelle e sta raccogliendo consensi dai giudici e dal pubblico da casa. Nelle ultime ore, suo padre, che ultimamente è stato spesso nominato per via dello scandalo che ha coinvolto lui e la sua ex fidanzata Angelica Schiatti, si è espresso per ciò che riguarda il percorso di sua figlia nel programma di Milly Carlucci. Raggiunto da FanPage, l’ex frontman dei BluVertigo ha spesodi zucchero perLou. Come sappiamo, tutta la famiglia ha fatto parte di Ballando con le Stelle; primaArgento, nel 2016,, nel 2021, e ora proprioLou, che nella trasmissione fa coppia con Nikita Perotti.

