I soldati di Kim pronti a combattere: il video dei nordcoreani in Russia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'esercito di Kim Jong-un accanto a quello di Vladimir Putin. I soldati della Corea del Nord sono in Russia, pronti a combattere contro l'Ucraina. A confermare le informazioni trapelate nelle scorse settimane è un video diffuso su Telegram e rilanciato su X dal profilo del Centro ucraino per le comunicazioni strategiche. Secondo quanto riportato, sarebbe stato girato due-tre giorni fa a Serhiyiv, nell'estremo oriente russo. Si vedono Decine di soldati che ricevono uniformi dell'esercito russo. L'intelligence sudcoreana, il National Intelligence Service (Nis), ha confermato che la Corea del Nord ha inviato soldati alla Russia per sostenerla nella guerra contro l'Ucraina. Il Nis ha riferito precisamente che 1.

La Corea del Nord nel conflitto ucraino : soldati nordcoreani pronti a combattere per Mosca - L’influenza della Corea del Nord, un paese già isolato e soggetto a sanzioni severe, potrebbe generare azioni diplomatiche ritorsive da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Questo flusso di truppe non finisce qui: si prevede che nei prossimi mesi Pyongyang invii un totale di ulteriori 11. Soldati nordcoreani in Russia: il video incriminato Un video recentemente pubblicato sui social media ... (Gaeta.it)