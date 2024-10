Grave frana sulla provinciale “Sapigno”, viabilità bloccata verso l'E45. Il sindaco: “Non è la prima volta” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Disagi alla circolazione stradale nel territorio di Novafeltria. A causa di un “vasto movimento franoso - fa sapere il Comune - è stata chiusa la strada provinciale 146 che collega Perticara con Sapigno/Romagnano”. La circolazione, nella fattispecie, è interrotta per tutti i veicoli tra il km Riminitoday.it - Grave frana sulla provinciale “Sapigno”, viabilità bloccata verso l'E45. Il sindaco: “Non è la prima volta” Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Disagi alla circolazione stradale nel territorio di Novafeltria. A causa di un “vasto movimento franoso - fa sapere il Comune - è stata chiusa la strada146 che collega Perticara con/Romagnano”. La circolazione, nella fattispecie, è interrotta per tutti i veicoli tra il km

