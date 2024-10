Forti piogge causano ingenti allagamenti a Campiglia Marittima e evacuazioni nelle strutture (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le intense piogge che hanno colpito il comune di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, hanno provocato allagamenti e situazioni di emergenza. Il fiume Cornia, gonfiato dall’acqua piovana, ha rotto gli argini, interessando terreni e abitazioni, portando i vigili del fuoco ad attivare operazioni di soccorso e di evacuazione. Sebbene il maltempo stia concedendo una temporanea tregua, le istituzioni locali hanno già adottato misure precauzionali, compresa la chiusura delle scuole. Le operazioni di soccorso a Campiglia Marittima La nottata è stata segnata da numerosi interventi da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Livorno, Grosseto e Firenze, coordinate dalla Protezione Civile e in collaborazione con la Croce Rossa e altri enti locali. Gaeta.it - Forti piogge causano ingenti allagamenti a Campiglia Marittima e evacuazioni nelle strutture Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le intenseche hanno colpito il comune di, in provincia di Livorno, hanno provocatoe situazioni di emergenza. Il fiume Cornia, gonfiato dall’acqua piovana, ha rotto gli argini, interessando terreni e abitazioni, portando i vigili del fuoco ad attivare operazioni di soccorso e di evacuazione. Sebbene il maltempo stia concedendo una temporanea tregua, le istituzioni locali hanno già adottato misure precauzionali, compresa la chiusura delle scuole. Le operazioni di soccorso aLa nottata è stata segnata da numerosi interventi da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Livorno, Grosseto e Firenze, coordinate dalla Protezione Civile e in collaborazione con la Croce Rossa e altri enti locali.

