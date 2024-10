Foggia, spara alla moglie e si uccide: la donna è grave (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio, questa volta in provincia di Foggia. Un uomo ha sparato alla moglie diversi colpi d’arma da fuoco, prima di rivolgere la stessa arma verso se stesso e uccidersi: è accaduto poco fa a San Severo nei pressi di un supermercato. L’uomo è morto, la donna è in gravi condizioni Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Severo. La donna, soccorsa dal 118, è in gravissime condizioni. Lapresse.it - Foggia, spara alla moglie e si uccide: la donna è grave Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio, questa volta in provincia di. Un uomo hatodiversi colpi d’arma da fuoco, prima di rivolgere la stessa arma verso se stesso ersi: è accaduto poco fa a San Severo nei pressi di un supermercato. L’uomo è morto, laè in gravi condizioni Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Severo. La, soccorsa dal 118, è in gravissime condizioni.

