Farmaci equivalenti a rischio? L'allerta dell'Osservatorio Nomisma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Senza appropriate misure, la funzione di bene pubblico dei medicinali equivalenti rischia di andare persa per sempre. Questo è l'allarmante messaggio che viene dall'edizione 2024 dell'Osservatorio Nomisma sul "Sistema dei Farmaci equivalenti in Italia", presentata ieri a Roma con rappresentanti del mondo istituzionale e industria, fra cui il sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato. LO SCENARIO ATTUALE L'industria degli equivalenti registra una perdita di competitività significativa, una tendenza preoccupante se consideriamo che dal 2015, il numero di medicinali equivalenti disponibili è diminuito del 49%. Negli ultimi dieci anni, infatti, a fronte di una stabilità dei lanci di prodotti equivalenti, i ritiri degli stessi sono aumentati del 12%, afferma il report.

Farmaci equivalenti in Italia : il Governo sostiene il settore e affronta il payback - La ricerca scientifica come motore di sviluppo Un altro punto di discussione importante è rappresentato dall’incredibile accelerazione della ricerca scientifica nel settore farmaceutico, che offre nuove speranze nel trattamento e nella cura delle malattie. Con il crescente costo dei farmaci innovativi, i farmaci equivalenti diventano una soluzione indispensabile, consentendo ai pazienti di ... (Gaeta.it)