Fallimento Unifil (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla luce dei recenti sviluppi, è evidente che la missione Unifil in Libano non ha raggiunto i suoi obiettivi principali. Non è riuscita a disarmare Hezbollah, né a garantire il controllo del sud del Libano da parte dell’esercito libanese, fallendo nel mantenere la pace e la sicurezza nella regione. La comunità internazionale deve ora riflettere seriamente su come riformare o sostituire la missione Onu per affrontare meglio le sfide attuali e future, garantendo una maggiore efficacia e sicurezza per tutti i coinvolti. Raffaele Amendola Ilrestodelcarlino.it - Fallimento Unifil Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla luce dei recenti sviluppi, è evidente che la missionein Libano non ha raggiunto i suoi obiettivi principali. Non è riuscita a disarmare Hezbollah, né a garantire il controllo del sud del Libano da parte dell’esercito libanese, fallendo nel mantenere la pace e la sicurezza nella regione. La comunità internazionale deve ora riflettere seriamente su come riformare o sostituire la missione Onu per affrontare meglio le sfide attuali e future, garantendo una maggiore efficacia e sicurezza per tutti i coinvolti. Raffaele Amendola

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genio - anche un gruppo di Pontieri operativi nelle basi Unifil in Libano - Genio, anche un gruppo di pontieri operativi nelle basi Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) in Libano. Ad operare nel delicato scenario di guerra, al centro dell’attenzione internazionale, ci sono anche i pontieri caschi blu, già presenti sul posto insieme a militari di altri reparti. (Ilpiacenza.it)

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : “Sicurezza Unifil priorità” - (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito… L'articolo Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

L’ Italia non molla l’Unifil : "Deve restare per la pace". E Meloni vola in Libano - Motivo della misione diplomatica sono anche gli "inaccettabili" attacchi israeliani per sfrattare l’Unifil, il contingente multinazionale dell’Onu in Libano a forte presenza italiana (alle cui spalle si annidano le brigate di Hezbollah). In cambio l’Italia offrirà massimo ascolto e collaborazione per individuare gli elementi necessari alla piena applicazione della risoluzione 1701 delle Nazioni ... (Quotidiano.net)