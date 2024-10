Eurolega, ancora una sconfitta per la Virtus: ko a Monaco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Montecarlo (Principato di Monaco), 18 ottobre 2024 - Continua il tabù Eurolega per la Virtus. Alla Salle Gaston Medecin finisce 101-85 per i biancorossi padroni di casa. In partita per 31’, la formazione di Luca Banchi cade anche a Montecarlo al cospetto di un Monaco che si conferma squadra con maggiore solidità e maggiore qualità, e che rifila oltre 100 punti ai bianconeri. Le V Nere partono bene, tengono per 20’ benissimo il campo, calano un po’ nella terza frazione, salvo poi recuperare e tornare fino a -3 ad inizio ultima frazione, ma poi pagano dazio, complice l’uscita anzitempo di Pajola costretto ad alzare bandiera bianca nella terza frazione di gioco, e cedono netto. La Virtus inizia così 0-4 in Eurolega, con lo spettro di affrontare nel quinto turno Stark Arena il Partizan Belgrado che potrebbe rendere ancor più difficile l’avvio europeo. Sport.quotidiano.net - Eurolega, ancora una sconfitta per la Virtus: ko a Monaco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Montecarlo (Principato di), 18 ottobre 2024 - Continua il tabùper la. Alla Salle Gaston Medecin finisce 101-85 per i biancorossi padroni di casa. In partita per 31’, la formazione di Luca Banchi cade anche a Montecarlo al cospetto di unche si conferma squadra con maggiore solidità e maggiore qualità, e che rifila oltre 100 punti ai bianconeri. Le V Nere partono bene, tengono per 20’ benissimo il campo, calano un po’ nella terza frazione, salvo poi recuperare e tornare fino a -3 ad inizio ultima frazione, ma poi pagano dazio, complice l’uscita anzitempo di Pajola costretto ad alzare bandiera bianca nella terza frazione di gioco, e cedono netto. Lainizia così 0-4 in, con lo spettro di affrontare nel quinto turno Stark Arena il Partizan Belgrado che potrebbe rendere ancor più difficile l’avvio europeo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket : Virtus Bologna combattiva - ma sconfitta in Eurolega contro il Monaco - Pessimo parziale per la Virtus a inizio ripresa, con una tripla folle di Strazel, poi due giocate di Jaiteh che mandano fuori giri Diouf e Monaco che si trova di colpo sul +9. Ritrovato l’equilibrio, anche grazie a un Mike James da 12 punti e 6 assist in un tempo, ogni particolare conta e la Virtus trova i punti di Shengelia per riportarsi avanti e chiudere i primi 20 minuti sul 46-47. (Oasport.it)

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 85-72 - Eurolega basket in DIRETTA : James e compagni prendono il largo - 38 Viaggio in lunetta per Morgan, 2/2 per lui. 11-12 Canestrone di Mike James, che fa saltare Pajola, si prende il fallo e segna. 32-38 Ancora Okobo, che scippa il pallone a Cordinier e appoggia il -6. 20-26 Inizia il secondo quarto, Diouf dalla media per il +6. 3-4 Entrato Zizic, che usa il gancetto di mano destra. (Oasport.it)

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 58-51 - Eurolega basket in DIRETTA : si inceppa l’attacco di Banchi - Si comincia! 18. 20. Monaco risponde con Strazel, James, Diallo, Jaiteh e Motiejunas. 41-40 Brutta palla persa di Bologna, Jaiteh va via con un po’ di fortuna e schiaccia il nuovo vantaggio di Monaco. 37-38 Torna Strazel in campo e mette un’altra tripla! 34-38 E ora Monaco ha preso il suo ritmo: arriva il canestro di Jaiteh, Monaco a -4 e altro time out Bologna. (Oasport.it)