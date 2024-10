Ilfattoquotidiano.it - Esonda il Cornia a Livorno, a Siena scuole chiuse. Allagamenti in Emilia e sull’Appennino bolognese

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Allerta in molte zone del nord e centro Italia, e in particolare in Toscana e, dove le piogge molto intense stanno alzando il livello di allerta, provocando la chiusura dellee l’zione di fiumi e torrenti. La stazione diresta inservibile a causa deglimentre il fiume, nel Livornese, ha rotto gli argini. È un’ondata di maltempo estremo quella che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud, a causa di una perturbazione atlantica molto intensa. Nel weekend il quadro peggiorerà con piogge e nubifragi diffusi pressoché ovunque. Il ciclone tirrenico si approfondirà fino a sfiorare configurazioni simil-tropicali con e piogge torrenziali tra Basso Tirreno e Ionio. Intorno a Sicilia e Calabria si prevedono accumuli fino a 400-500 litri per metro quadrato di pioggia, metà di quanto piove in un anno intero, in un paio di giorni.