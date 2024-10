Elly Schlein a Sestri Levante e Arenzano. Orlando paragona Bucci a Wanna Marchi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, sarà a Sestri Levante in piazza Bo alle ore 20.30. Si tratta dell'unico appuntamento nel Tigullio della segretaria del Pd insieme al candidato Andrea Orlando prima delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre Genovatoday.it - Elly Schlein a Sestri Levante e Arenzano. Orlando paragona Bucci a Wanna Marchi Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, segretaria nazionale del Partito Democratico, sarà ain piazza Bo alle ore 20.30. Si tratta dell'unico appuntamento nel Tigullio della segretaria del Pd insieme al candidato Andreaprima delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre

Critiche ai dirigenti del Pd da De Luca - Elly Schlein : "Nessuno è indispensabile e nessuno è eterno" - "Esprimo solidarietà ai dirigenti del Pd ancora una volta insultati" dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein che ha replicato alle pesanti critiche del Governatore contro la classe dirigente del suo partito. Schlein è stata intervistata... (Salernotoday.it)

Elly Schlein rottama De Luca : “Nessuno è eterno” - […] The post Elly Schlein rottama De Luca: “Nessuno è eterno” appeared first on L'Identità. Elly Schlein rottama Vincenzo De Luca e apre il fronte di guerra, totale, in vista delle prossime regionali in Campania. La leader del Partito democratico, ieri sera a Piazza Pulita su La7, ha replicato alle bordate giunte dal governatore all’indirizzo dello stato maggiore del Pd: “Esprimo solidarietà ai ... (Lidentita.it)

Elly Schlein non ha mai detto che «i fascisti volevano abusare di me» - Né in quella, né in altre occasioni pubbliche Elly Schlein ha mai pronunciato la frase che le viene attribuita sui social. Contattato da Facta, Flavio Alivernini, portavoce della segreteria PD, ha confermato che si tratta di una notizia falsa. . Il 15 ottobre 2024 è stata condivisa su X la foto della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein accompagnata da una presunta sua ... (Facta.news)