Dopo Chiara Ferragni e il Pandoro gate il mercato degli influencer si trasforma e funziona ancora (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Italia – provincia profonda – si discute sul declino degli influencer, mentre Kamala Harris ne ha invitati ufficialmente 200 all’ultima Convention di agosto del partito democratico americano. Pare che Selvaggia Lucarelli sia al lavoro sul docufilm tratto dal suo libro sul caso chiamato Pandoro gate, convinta che gli influencer siano ormai irrimediabilmente in caduta libera. Ma la classifica appena pubblicata da Prima Comunicazione vede Chiara Ferragni e Fedez stabili al quarto e al quinto posto con complessivi 17 milioni di interazioni (al primo posto il fenomeno Khaby Lame con addirittura 24 milioni di interazioni) mentre la cantante Ornella Zocco è prima nella classifica per video view con più di un miliardo di visualizzazioni, quasi interamente su TikTok, con oltre 900 contenuti pubblicati nel mese e con una media di view per video superiore a un milione. Lettera43.it - Dopo Chiara Ferragni e il Pandoro gate il mercato degli influencer si trasforma e funziona ancora Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In Italia – provincia profonda – si discute sul declino, mentre Kamala Harris ne ha invitati ufficialmente 200 all’ultima Convention di agosto del partito democratico americano. Pare che Selvaggia Lucarelli sia al lavoro sul docufilm tratto dal suo libro sul caso chiamato, convinta che glisiano ormai irrimediabilmente in caduta libera. Ma la classifica appena pubblicata da Prima Comunicazione vedee Fedez stabili al quarto e al quinto posto con complessivi 17 milioni di interazioni (al primo posto il fenomeno Khaby Lame con addirittura 24 milioni di interazioni) mentre la cantante Ornella Zocco è prima nella classifica per video view con più di un miliardo di visualizzazioni, quasi interamente su TikTok, con oltre 900 contenuti pubblicati nel mese e con una media di view per video superiore a un milione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni - come sta l’influencer dopo la separazione - Chiara Ferragni è stata pizzicata in centro a Milano al fianco delle sorelle, della madre e della sua amica del cuore. Chiara Ferragni e l’ex marito, il rapper Fedez, hanno deciso di prendere strade diverse. Sempre secondo il noto giornale per Chiara Ferragni “non è un buon periodo” e sul suo volto raramente appaiono dei sorrisi. (Tvzap.it)

La nuova edizione partirà il 28 settembre. E - dopo il no dell'influencer - è atteso un annuncio "col cuore" a La vita in diretta - E si limita a pubblicare nelle sue storie Instagram un video ripreso in macchina, con una scritta sibillina: «Dove andiamo?». “Ballando con le stelle 2023”, cast: concorrenti e giuria guarda le foto ... (Iodonna.it)

Abito con strascico e schiena nuda - supporto alla sostenibilità della moda : l'influencer torna alla Milano Fashion Week dopo un anno di purgatorio - E la sua presenza non poteva certo passare nosservata, non solo per il suo look mozzafiato firmato Dsquared2, ma anche per il messaggio che ha voluto lanciare. L’influencer e imprenditrice digitale ha partecipato ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024. E pare proprio che questo sarà il nuovo indirizzo che prenderà il business dell’influencer, tutto incentrato sulla sostenibilità e il supporto al ... (Iodonna.it)