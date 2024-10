Domato un incendio in un casolare abbandonato: all'interno anche una bombola di Gpl (Di venerdì 18 ottobre 2024) È scattato poco dopo le 17.30 di giovedì l'intervento dei vigili del fuoco a Oppeano, nel tratto di Sp2 denominato via Lino Lovo, per l'incendio scoppiato in un edificio abbandonato. Del fumo denso fuoriusciva dallo stabile disposto su due piani, utilizzato come ricovero da senza fissa dimora Veronasera.it - Domato un incendio in un casolare abbandonato: all'interno anche una bombola di Gpl Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È scattato poco dopo le 17.30 di giovedì l'intervento dei vigili del fuoco a Oppeano, nel tratto di Sp2 denominato via Lino Lovo, per l'scoppiato in un edificio. Del fumo denso fuoriusciva dallo stabile disposto su due piani, utilizzato come ricovero da senza fissa dimora

