Djokovic incorona Sinner al Six Kings Slam: “È il migliore al mondo per un motivo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il serbo ha avuto parole di elogio per Jannik: "Sono stato fortunato a vincere il secondo set, mi ha messo alle corde". La reazione di grande sportività a una giocata mostruosa dell'avversario è stata la riprova della sincera stima di Djokovic. Fanpage.it - Djokovic incorona Sinner al Six Kings Slam: “È il migliore al mondo per un motivo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il serbo ha avuto parole di elogio per Jannik: "Sono stato fortunato a vincere il secondo set, mi ha messo alle corde". La reazione di grande sportività a una giocata mostruosa dell'avversario è stata la riprova della sincera stima di

Djokovic incorona Sinner : “È il migliore di tutti” - “Jannik ha giocato a un livello altissimo per tutto l’anno, ed è per questo che è il numero uno. Ho cercato di resistere, ma lui è stato migliore nei momenti importanti”, ha dichiarato Djokovic, visibilmente provato dalla battaglia sul campo. Novak Djokovic, dopo un’intensa semifinale al Six Kings Slam, ha voluto rendere omaggio al nostro fantastico Jannik Sinner, che lo ha sconfitto in tre ... (Thesocialpost.it)

Djokovic incorona Sinner dopo la sconfitta a Shanghai : «Ecco perché oggi è imbattibile» - «Il suo servizio è tremendamente migliorato, è diventato un’arma importante. E nonostante i trionfi, anche Sinner ha dovuto fare i conti con non pochi problemi e amarezze: dal caso doping alla morte dell’amata zia. L’altoatesino si avvia a chiudere un 2024 super in testa al circuito Atp. Gioca un tennis ad alto ritmo, cerca di togliere tempo, di soffocare in un certo senso l’avversario. (Open.online)

Djokovic incorona Sinner dopo la sconfitta a Shanghai : «Ecco perché oggi è imbattibile» - . Ha meritato la vittoria, è stato troppo forte nei momenti chiave». Un anno che è stato invece costellato da ombre e luci per Nole, come ammette: «Il mio 2024 non è stato buono ma sono felice per oro olimpico». Se non è un passaggio ufficiale di testimone dal re uscente dei Grande Slam, poco ci manca. (Open.online)