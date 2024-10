Biccy.it - Discussione di Liam prima della tragedia: “Ti darò 20.000 dollari, ho milioni”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una ragazza americana ha raccontato al Daily Mail di aver passato del tempo conPayne pochi minutiche lui si buttasse dal balcone ed ha rivelato diversi dettagli sul comportamento dell’artista. Adesso il quotidiano Buenos Aires Herald ha pubblicato l’intervista che hanno fatto ad un altro cittadino americano che era nell’hotel CasaSur. Michael Fleischmann ha raccontato di aver assistito ad unamolto strana tra il cantante degli One Direction e una donna non ancora identificata. Stando al racconto dell’uomo,avrebbe offerto alla donna 20.000. Breaking News:Payne Allegedly Offered $20K to Woman Before Mystery Email Sparked Violent Outburst In a shocking turn of events, singerPayne is reported to have offered $20,000 to a woman before a mysterious email surfaced, leading to an explosive and destructive rage pic.twitter.