Derby Treviso-Mestre alcolici vietati | Al Tenni solo bottiglie di plastica senza tappo

L'attenzione è massima in vista del Derby di Serie D tra Treviso Calcio e Mestre in programma domani, sabato 19 ottobre, alle ore 18 allo Stadio Tenni. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha firmato queste ore una nuova ordinanza sindacale che vieta, dalle ore 15 alle ore 20 di sabato la vendita

Domani il derby Treviso-Mestre - non potranno esserci i tifosi arancioneri - Purtroppo però gli arancioneri non avranno il sostegno del proprio pubblico in quanto la prefettura trevigiana ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella. Tempo di derby per il Mestre che domani alle 18 affronterà il Treviso allo stadio Tenni per una partita ricca di storia e fascino. . (Veneziatoday.it)

Derby Treviso-Mestre al Tenni - vietata la vendita dei biglietti nel territorio veneziano - il Prefetto di Treviso sulla scorta della determinazione in data 9 ottobre 2024 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, riguardante i disordini occorsi in occasione della partita Treviso – Mestre disputatasi il 15 ottobre 2023 e tenuto conto della rivalità... (Veneziatoday.it)

