Cremonini scala le classifiche il singolo più suonato in radio

Dopo una partenza esplosiva con oltre 300.000 biglietti polverizzati in poche ore dall'apertura delle prevendite, e dopo i due sold out a Bologna, per Cesare Cremonini si annuncia oggi il tutto esaurito anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano, con oltre 415.000 biglietti già venduti. E mentre cresce l'attesa di vederlo dal vivo, il singolo Ora che non ho più te, a meno di un mese dall'uscita, è il brano più suonato dalle radio in Italia (al primo posto della classifica ufficiale di EarOne), confermandosi anche ai vertici delle classifiche streaming. "Esattamente oggi, 25 anni fa, '50 special' arrivava al primo posto della classifica dopo una lunga scalata estiva. Era il 1999 e fu un evento importante perché riportò le canzoni in mano ai giovani di una nuova generazione.

