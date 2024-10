Unlimitednews.it - Conte “Lavori in corso, vogliamo rendere fieri i napoletani”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “Siamo con il cartello ‘in corsò. Non poteva essere diversamente dopo tre mesi di lavoro. Altrimenti si sottovaluterebbe il perche stiamo facendo. C’è la soddisfazione che stiamo lavorando tanto e bene e di avere un gruppo che vuole fare bene. Si può iniziare a stabilire qual è la via e poi seguirla. Non saranno rose e fiori e soprattutto nei momenti di difficoltà dovremo essere forti per andare avanti. Forti di testa, di cuore, di persona”, l’ha affermato Antonionella conferenza di presentazione della sfida Empoli-Napoli in programma domenica al Castellani. “Come usciamo dalla sosta? Ho percepito troppa esaltazione. Per fortuna torniamo a giocare. Sono stati 15 giorni dove penso che si sia parlato troppo del Napoli. Perchè sono passate solo 7 giornate.