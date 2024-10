Conte ha avuto ragione a scegliere Lukaku pur avendo Osimhen (Tardelli) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Conte ha avuto ragione a scegliere Lukaku pur avendo Osimhen (Tardelli). Marco Tardelli dedica a Conte e al Napoli la sua rubrica settimanale su La Stampa. Scrive Tardelli: La squadra che più mi diverte è questo Napoli guidato da un Conte in grande spolvero, che con severità e rispetto paterno ha ricreato un nuovo Lukaku. Non tutti credevano nella sua scelta, avendo a disposizione Osimhen, ma come al solito ha vinto la sua testardaggine. Antonio ha creato una bella corazzata, subisce pochi goal e riesce a fare quelli che gli servono per vincere le partite. È una squadra che riesce a cambiare modulo a secondo del bisogno. Da qui alla pausa di novembre, il Napoli avrà un calendario che potrà veramente farci capire quale sarà il suo percorso in questo campionato. Ilnapolista.it - Conte ha avuto ragione a scegliere Lukaku pur avendo Osimhen (Tardelli) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)hapur). Marcodedica ae al Napoli la sua rubrica settimanale su La Stampa. Scrive: La squadra che più mi diverte è questo Napoli guidato da unin grande spolvero, che con severità e rispetto paterno ha ricreato un nuovo. Non tutti credevano nella sua scelta,a disposizione, ma come al solito ha vinto la sua testardaggine. Antonio ha creato una bella corazzata, subisce pochi goal e riesce a fare quelli che gli servono per vincere le partite. È una squadra che riesce a cambiare modulo a secondo del bisogno. Da qui alla pausa di novembre, il Napoli avrà un calendario che potrà veramente farci capire quale sarà il suo percorso in questo campionato.

