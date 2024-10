Cime tempestose: il 19 e 20 ottobre in prima nazionale al Roma Europa Festival il nuovo spettacolo di Martina Balduzzi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cime tempestose di Martina Badiluzzi 19 – 20 ottobre 2024 Teatro Vascello Roma prima nazionale Coproduzione REF In corealizzazione con La Fabbrica dell’Attore regia e drammaturgia Martina Badiluzzi con Arianna Pozzoli e Loris De Luna dramaturg Giorgia Buttarazzi collaborazione alla drammaturgia Margherita Mauro scene Rosita Vallefuoco costumi Giuditta Verderio suono e musica Samuele Cestola luci Fabrizio Cicero drammaturgia del movimento Roberta Racisrealizzazione scene Alovisi Attrezzeria foto di scena Laila Pozzo produzione Cranpi, Css Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, RomaEuropa Festival con il contributo di Mic – Ministero della Cultura con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo È ispirato al celebre Romanzo di Emily Brontë, lo spettacolo teatrale Cime tempestose di Martina Badiluzzi, giovanissima artista eclettica che si è imposta ... Romadailynews.it - Cime tempestose: il 19 e 20 ottobre in prima nazionale al Roma Europa Festival il nuovo spettacolo di Martina Balduzzi Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)diBadiluzzi 19 – 202024 Teatro VascelloCoproduzione REF In corealizzazione con La Fabbrica dell’Attore regia e drammaturgiaBadiluzzi con Arianna Pozzoli e Loris De Luna dramaturg Giorgia Buttarazzi collaborazione alla drammaturgia Margherita Mauro scene Rosita Vallefuoco costumi Giuditta Verderio suono e musica Samuele Cestola luci Fabrizio Cicero drammaturgia del movimento Roberta Racisrealizzazione scene Alovisi Attrezzeria foto di scena Laila Pozzo produzione Cranpi, Css Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia,con il contributo di Mic – Ministero della Cultura con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo È ispirato al celebrenzo di Emily Brontë, loteatralediBadiluzzi, giovanissima artista eclettica che si è imposta ...

