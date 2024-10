Biccy.it - Carolyn Smith cita Amici e rivela l’unica cosa che non le piace di Ballando con le Stelle

(Di venerdì 18 ottobre 2024)giudice che è lì per competenza dicon lee – al contrario di qualcun altra che altrove se n’è andata perché palesemente insofferente di essere stata messa in ombra – non sgomita e non soffre il resto della giuria. Neanche quando fanno lo show o litigano su cose che esulano dalla danza. “Non avverto la stanchezza perché ogni anno abbiamo qualda dire e sinceramente è molto democratico che ognuno esprima il suo parere, il proprio punto di vista“. Intervistata da SuperGuidaTv,ha poi parlato del cast di quest’anno: “Sono stata molto sorpresa perché i tredici concorrenti hanno qualda raccontare attraverso il ballo e il livello di quest’anno è molto alto“, facendo in particolar modo i complimenti allazione Anna Lou. “Anna Lou mitantissimo ed è la sorpresa di questa edizione e non solo per me ma per tutti.