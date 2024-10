Bongiorno | fatto no sussisteassoluzione

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 14.00 "I confini non sono strumenti di discriminazione ma scudo di pace", sennò "regnerebbe il caos".Così lache, nell'arriga difensiva, ha chiesto l'assoluzione di Salvini per l'Open Arms, perché "ilnon sussiste". "Stava combattendo una battaglia non contro i migranti che sono stati tutelati", "con la Guardia Costiera che si è messa in ginocchio", ma contro "chi confonde le pretese e i diritti. O di scegliere come, dove,quando e quali migranti fare sbarcare.N on esiste il diritto di ignorare l'offerta di aiuto".