Bari-Catanzaro, il Pronostico: info match, scommesse e probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il campionato di Serie B riprende dopo la pausa per le nazionali, e si apre con l’atteso anticipo tra il Bari di Moreno Longo e il Catanzaro guidato da Fabio Caserta. Vediamo nel dettaglio lo stato delle squadre, le probabili formazioni e i pronostici per questa sfida cruciale. Bari: L’ascesa sotto la guida di Longo Il Bari arriva alla partita con due pareggi consecutivi alle spalle, ma la serie di risultati utili li vede imbattuti dal 23 agosto. Il tecnico Moreno Longo ha dato una nuova stabilità ai pugliesi, che dopo le difficoltà della scorsa stagione sembrano ora proiettati verso posizioni più ambiziose. La squadra ha mostrato una difesa solida, capace di mantenere l’inviolabilità della porta anche in situazioni difficili, come nella partita contro il Cosenza. Pronosticipremium.com - Bari-Catanzaro, il Pronostico: info match, scommesse e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il campionato di Serie B riprende dopo la pausa per le nazionali, e si apre con l’atteso anticipo tra ildi Moreno Longo e ilguidato da Fabio Caserta. Vediamo nel dettaglio lo stato delle squadre, lee i pronostici per questa sfida cruciale.: L’ascesa sotto la guida di Longo Ilarriva alla partita con due pareggi consecutivi alle spalle, ma la serie di risultati utili li vede imbattuti dal 23 agosto. Il tecnico Moreno Longo ha dato una nuova stabilità ai pugliesi, che dopo le difficoltà della scorsa stagione sembrano ora proiettati verso posizioni più ambiziose. La squadra ha mostrato una difesa solida, capace di mantenere l’inviolabilità della porta anche in situazioni difficili, come nella partita contro il Cosenza.

