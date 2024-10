Tvplay.it - BARGIGGIA: “POGBA NON RESTERA’ ALLA JUVE. PRESTO PER FARE UN PROCESSO ALL’OPERAZIONE DOUGLAS LUIZ

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il giornalista Paoloè intervenuto ai microfoni di TvPlay “PER ME NONIN EUROPA” – “? Per me in Europa non troverà squadra. E’ da 18 mesi fermo, per me è impossibile.? Nemmeno gratis per una questione proprio tecnica, non economica. Lo vedo bene in MLS”. “IL MIGLIOR DIFENSORE E’ VAN DJIK” – “Il miglior difensore per me in attività è Van Djik. E’ il più forte secondo me. Del passato? Maldini, Nesta e Cannavaro. Aldair? Sì forte, elegante e tecnico. Non era velocissimo ma era molto forte”. “NON CREDO CHE LAUTARO POSSA VINCERE IL PALLONE D’ORO” – “Pallone d’Oro? Non credo che lo vinca Lautaro, al di là delle parole di Messi. Negli ultimi mesi della stagione è sparito. Carvajal? Magari appaga il gusto estetico di chi vota”.