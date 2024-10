Amica.it - Bagni di vapore per il viso: il nuovo lusso per la pelle

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È una strategia semplice ma efficace che sta prendendo sempre più piede: il bagno diper il. Il Facial steaming sta conquistando il web e i social: su Instagram e TikTok fioccano i Reels e i video che raccontano i benefici di questa tecnica. Come funziona? Il bagno diper ilè esattamente ciò che sembra: cioè comporta l’esposizione delladelalprodotto dall’acqua calda. Che sia in versione casalinga, con una pentola d’acqua bollente e un asciugamano, che in salone, è utile per aprire i pori ed esre sostanze indesiderate, come il sebo in eccesso, contrastando l’acne. Inoltre aiuta a idratare la, mantenendo la sua forza ed elasticità. Il calore può favorire il fsanguigno, che fornisce allapiù ossigeno e la fa apparire più sana.