Askanews sciopero dei giornalisti | Basta tagli al costo del lavoro

I giornalisti dell'agenzia Askanews hanno indetto uno sciopero di 24 ore dalle 7 del 18 ottobre alle 7 del 19, la prima giornata di un pacchetto di cinque decise dal comitato di redazione. In un documento approvato all'unanimità si legge come la protesta sia relativa «all'ennesimo taglio al costo del lavoro, che grava su una redazione che da quasi 12 anni non vede uno stipendio intero e negli ultimi quattro anni di concordato ha evitato il fallimento dell'azienda sopportandone quasi interamente l'onere finanziario». Il cdr ha quindi deciso di scioperare chiedendo «il rispetto immediato dei patti in vigore e la totale indisponibilità della redazione a sostenere da sola il peso di qualunque risparmio volto a garantire un effettivo e ragionevole sviluppo futuro di Askanews».

