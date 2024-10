Apre il cancello dell'abitazione e il cane le azzanna il volto: postina ferita (Di venerdì 18 ottobre 2024) La consegna della posta, il ringhio del cane, poi l’aggressione. E’ rimasta ferita al volto una postina che, giovedì in tarda mattinata, è stata attaccata da un cane Amstaff a Portomaggiore. Sul posto, sono giunti i carabinieri – con anche una pattuglia dei Forestali – e i sanitari del 118 Ferraratoday.it - Apre il cancello dell'abitazione e il cane le azzanna il volto: postina ferita Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La consegnaa posta, il ringhio del, poi l’aggressione. E’ rimastaalunache, giovedì in tarda mattinata, è stata attaccata da unAmstaff a Portomaggiore. Sul posto, sono giunti i carabinieri – con anche una pattuglia dei Forestali – e i sanitari del 118

Pallacanestro Divisione regionale 1. Basketreggio travolto a Modena. Non fa meglio Reggiolo a Parma - Neri ed El Ibrahimi, autori rispettivamente di 16 e 15 punti, non bastano per evitare un passivo pesante, che vede i ducali imporsi 81-57. I padroni di casa fuggono via già nel primo tempo, chiuso sul +13, per poi allungare con decisione nel corso della ripresa. Non va meglio a Reggiolo, impegnata a Parma col Magik (4): è il 24-15 del secondo quarto a spianare la strada ai ducali, dopo che i ... (Sport.quotidiano.net)

Beautiful Anticipazioni Americane : Bill sconvolto. Ha perso per sempre Will? - Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will ha deciso di diventare il nuovo stagista della Forrester Creations. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5. Suo padre Bill ancora non lo sa ma quando lo verrà a scoprire potrebbe capire di aver perso per sempre suo figlio. (Comingsoon.it)

Beautiful - anticipazioni americane : arriva la diagnosi di Taylor - Ridge sconvolto - Ricordiamo che la psichiatra, di recente, è ritornata a Los Angeles per stare con la sua famiglia, ma il suo atteggiamento ha subito insospettito i suoi cari, a partire da Steffy, la quale ha notato il turbamento e il malessere della madre le ha chiesto spiegazioni. Forrester, intanto, come svelano gli spoiler Beautiful delle puntate americane, sarà deciso a trovare una terapia per la sua ex ... (Tvpertutti.it)