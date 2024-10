Andrew Garfield: "Mel Gibson merita di fare film, è tempo che Hollywood dimentichi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il protagonista di La battaglia di Hacksaw Ridge ha difeso il regista premio Oscar. Andrew Garfield ha preso pubblicamente le difese di Mel Gibson, che lo diresse nel film La battaglia di Hacksaw Ridge qualche anno fa. Secondo la star di The Amazing Spider-Man, il regista meriterebbe di tornare a fare film con continuità ad Hollywood. Durante il segmento Movies of My Life di People, Garfield ha speso parole di elogio per Gibson, descrivendolo come una persona che deve avere l'opportunità di tornare dietro alla macchina da presa senza tutti i problemi riscontrati negli ultimi anni. Ritorno alla regia "Ha compiuto una guarigione interiore" spiega l'attore "E grazie a Dio, perché è un regista Movieplayer.it - Andrew Garfield: "Mel Gibson merita di fare film, è tempo che Hollywood dimentichi" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il protagonista di La battaglia di Hacksaw Ridge ha difeso il regista premio Oscar.ha preso pubblicamente le difese di Mel, che lo diresse nelLa battaglia di Hacksaw Ridge qualche anno fa. Secondo la star di The Amazing Spider-Man, il regista meriterebbe di tornare acon continuità ad. Durante il segmento Movies of My Life di People,ha speso parole di elogio per, descrivendolo come una persona che deve avere l'opportunità di tornare dietro alla macchina da presa senza tutti i problemi riscontrati negli ultimi anni. Ritorno alla regia "Ha compiuto una guarigione interiore" spiega l'attore "E grazie a Dio, perché è un regista

Andrew Garfield dice che Mel Gibson “merita di fare film” - Perché è un regista straordinario, e penso che meriti di fare film. “Ed è un narratore viscerale, quindi riesce a sentire… È come se non potesse fare a meno di sentire tutto. Sapeva quando era giusto e sapeva quando non era giusto. Diceva prima di ogni ripresa, o una ripresa per ogni scena, ‘Divertiamoci un po’ con questa. (Metropolitanmagazine.it)

Andrew Garfield difende Mel Gibson : "Tutti meritano una seconda occasione - lui merita di fare film" - Andrew Garfield, che è stato diretto da Mel Gibson in La battaglia di Hacksaw Ridge, difende a spada tratta il regista e attore, semicancellato da Hollywood dopo guai giudizari e di immagine. "È un narratore viscerale, è empatico.". (Comingsoon.it)

