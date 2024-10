Amici 2024: prime simpatie tra gli allievi, tensioni per il cantante Trigno e la fidanzata (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova edizione di Amici, il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è iniziata da poche settimane, ma già si parla di possibili intrecci sentimentali all’interno della scuola. Il protagonista di queste voci è il cantante Trigno, che di recente aveva confessato di sentire la mancanza della sua fidanzata, Ege L'articolo Amici 2024: prime simpatie tra gli allievi, tensioni per il cantante Trigno e la fidanzata Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova edizione di, il celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è iniziata da poche settimane, ma già si parla di possibili intrecci sentimentali all’interno della scuola. Il protagonista di queste voci è il, che di recente aveva confessato di sentire la mancanza della sua, Ege L'articolotra gliper ile la

Amici anticipazioni registrazione 17 Ottobre 2024 : una nuova regola - un banco a rischio e dure liti - Tuttavia, non tutti i giudizi sono stati positivi: Alessandra Celentano ha criticato la tecnica di Rebecca, in particolare la parte inferiore del suo corpo. La sua coreografia, dedicata alla nonna scomparsa, ha toccato profondamente il pubblico e i professori. Questa nuova regola porterà probabilmente a ulteriori confronti tra i professori e gli allievi, alimentando le dinamiche del talent show. (Anticipazionitv.it)

Sanremo Giovani 2024 - chi sono i 46 cantanti : molti da Amici e X Factor - Ecco chi sono i 46 cantanti approdati a Sanremo Giovani 2024: tanti nomi da Amici e X Factor L'articolo Sanremo Giovani 2024, chi sono i 46 cantanti: molti da Amici e X Factor proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)