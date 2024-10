Abruzzo24ore.tv - Allarme a Francavilla: acqua contaminata, obbligo di bollitura in diverse zone della città

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Chieti - Il sindaco ordina ladell'in alcune aree dopo i controlliAsl che rilevano la presenza di batteri. Aal Mare, è scattato un provvedimento urgente che impone ladell’prima di poterla utilizzare per scopi alimentari o potabili. A seguito di una comunicazione ricevuta dall’azienda sanitaria locale Asl Lanciano Vasto Chieti, il sindaco Luisa Russo ha firmato un’ordinanza che riguarda specifiche aree, in cui l’risultada enterococchi intestinali, batteri che superano i limiti consentiti per il consumo umano. L'analisi che ha fatto scattare l'allerta è stata effettuata presso la fontanella di piazza Santa Maria Maggiore, dove un campionamento di routine ha evidenziato valori non conformi agli standard di sicurezza.