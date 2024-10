Albo dei Laboratori di Quartiere: sono 139 le persone iscritte (Di venerdì 18 ottobre 2024) sono 139 le persone che si sono iscritte all’Albo dei Laboratori di Quartiere, dedicato a migliorare la qualità di vita dei quartieri cittadini attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti interessati a temi, proposte e progetti di interesse per il proprio Quartiere e per la Parmatoday.it - Albo dei Laboratori di Quartiere: sono 139 le persone iscritte Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)139 leche siall’deidi, dedicato a migliorare la qualità di vita dei quartieri cittadini attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti interessati a temi, proposte e progetti di interesse per il proprioe per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"I 16 migranti portati in Albania sono cavie da laboratorio - Giorgia Meloni butta i soldi degli italiani" - Sbarcherà domani in Albania la nave pattugliatore Libra della Marina Militare, con a bordo 16 migranti destinati ai centri predisposti in Albania in virtù dell'accordo tra Roma e Tirana. "I 16 migranti in viaggio verso l'Albania - spiega il responsabile sicurezza del Partito Democratico, Matteo... (Today.it)

Baci e abbracci non sono casuali : il nuovo studio del laboratorio di psicobiologia della d’Annunzio - C’è un nuovo studio del laboratorio di psicobiologia dell’università d’Annunzio che dimostra che gesti come baci e abbracci non sono casuali, bensì nascondono però un dettaglio sorprendente. Lo studio, pubblicato sulla rivista Laterality, ha scoperto che, esattamente come è stato visto nelle... (Chietitoday.it)

Esplorazioni sonore - giochi ritmici - body percussion : al Polo d’infanzia Barchetta torna il laboratorio 'Strumentando' - Esplorazioni sonore, giochi ritmici, body percussion e giochi di movimento. Torna Strumentando, la rassegna di laboratori ludico didattici a cura della Sezione musicale del Memo rivolta a bambini e ragazzi da 0 a 11 anni, accompagnati da un adulto. Sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle 11... (Modenatoday.it)