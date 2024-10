Al via i lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero (Di venerdì 18 ottobre 2024) A San Tammaro, in vista della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, saranno intensificati gli interventi di manutenzione e pulizia nel cimitero comunale. Gli addetti procederanno alla pulizia sia dell'area esterna sia di quella interna. L'obiettivo dell'amministrazione Casertanews.it - Al via i lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A San Tammaro, in vista della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, saranno intensificati gli interventi die pulizia nelcomunale. Gli addetti procederanno alla pulizia sia dell'area esterna sia di quella interna. L'obiettivo dell'amministrazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

"Cimitero tra erba alta e incuria - serve maggior manutenzione" - Ci sono ulteriori 40 sepolture a terra e 90 nuovi loculi. La segnalazione è stata presa in carico, come confermato, dal vicesindaco Pierini: "Premetto che la pulizia delle singole tombe spetta ai parenti dei defunti, siamo tuttavia consapevoli della situazione esposta dalla signora tant’è che la sua segnalazione è già stata inviata giorni fa alla cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali del ... (Lanazione.it)

Lavori di manutenzione del cimitero comunale : disposta chiusura di alcune aree - Si interverrà sulle aiuole, si provvederà a sostituire una parte della pavimentazione carrabile e saranno eliminate le barriere architettoniche per accedere alla Chiesa del Cimitero. . . SAN VITO DEI NORMANNI - Iniziano lunedì 30 settembre i lavori di manutenzione di alcune aree del Cimitero comunale. (Brindisireport.it)

Lavori di manutenzione all'impianto idrico del cimitero di Catania - . Grazie all'utilizzo di un geofono, strumento tecnico per. . Da alcuni giorni nel cimitero monumentale di via Acquicella, a Catania, sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria urgente della rete idrica, su indicazione dell’assessorato comunale alle manutenzioni retto da Giovanni Petralia. (Cataniatoday.it)