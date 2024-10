Accordo tra Università di Camerino e Questura di Macerata: tirocini e permessi di soggiorno facilitati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Università degli Studi di Camerino ha raggiunto un Accordo significativo con la Questura di Macerata, volto a semplificare le procedure per i tirocini formativi degli studenti e il rilascio dei permessi di soggiorno per gli studenti internazionali. Questa intesa, siglata dal rettore Graziano Leoni e dal questore Gianpaolo Patruno, apporterà miglioramenti tangibili per la comunità accademica e per gli studenti non italiani che scelgono di frequentare corsi di laurea presso Unicam. Obiettivi principali dell’Accordo Il nuovo Accordo stabilisce un protocollo per facilitare l’inserimento degli studenti in percorsi di tirocinio, con un focus particolare su quelli della Scuola di Giurisprudenza. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza formativa più accessibile e produttiva. Gaeta.it - Accordo tra Università di Camerino e Questura di Macerata: tirocini e permessi di soggiorno facilitati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’degli Studi diha raggiunto unsignificativo con ladi, volto a semplificare le procedure per iformativi degli studenti e il rilascio deidiper gli studenti internazionali. Questa intesa, siglata dal rettore Graziano Leoni e dal questore Gianpaolo Patruno, apporterà miglioramenti tangibili per la comunità accademica e per gli studenti non italiani che scelgono di frequentare corsi di laurea presso Unicam. Obiettivi principali dell’Il nuovostabilisce un protocollo per facilitare l’inserimento degli studenti in percorsi dio, con un focus particolare su quelli della Scuola di Giurisprudenza. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza formativa più accessibile e produttiva.

