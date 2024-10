Lanazione.it - 18 ottobre, esce il libro Cuore: sapete che quest’anno è finito ‘a processo’?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 182024 - Era il 18del 1886 quando venne pubblicato dall'editore Treves il' di Edmondo De Amicis. Autentico bestseller di fine 800, c'è chi lo ha stroncato per i buoni sentimenti e il carattere pedagogico nazionale, c'è chi invece continua ad esaltarne l'intento morale nei difficili anni del post Unità d'Italia. Umberto Eco ad esempio lo stroncò senza appello, Indro Montanelli al contrario lo apprezzò per la sua pedagogia nazionale. Giovanni Pascoli ne ha espresso un parere favorevole. Il poeta parlò con entusiasmo di '' riconoscendone gli ideali risorgimentali, sottolineando dell'aver "messo la tenerezza dove non c'era che ragione pura, e la soavità della buona promessa dove non era che un ansito di lotta".