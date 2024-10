Zelensky, 'fare presto sui 50 miliardi, servono per i droni' (Di giovedì 17 ottobre 2024) È imperativo che i leader dell'Ue decidano in fretta sul prestito da 50 miliardi concordato in ambito G7 perché i le risorse servono per costruire i droni con cui l'Ucraina combatte la sua guerra. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio Europeo. "Il momento è adesso, spero che nessuno blocchi questa iniziativa, ne abbiamo bisogno il prima possibile", ha detto. Quotidiano.net - Zelensky, 'fare presto sui 50 miliardi, servono per i droni' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) È imperativo che i leader dell'Ue decidano in fretta sul prestito da 50concordato in ambito G7 perché i le risorseper costruire icon cui l'Ucraina combatte la sua guerra. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrarrivando al Consiglio Europeo. "Il momento è adesso, spero che nessuno blocchi questa iniziativa, ne abbiamo bisogno il prima possibile", ha detto.

