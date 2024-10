Ilfattoquotidiano.it - Vietati i tour notturni nei pub per bere la birra. Il vicesindaco di Praga furioso: “Vogliamo un turista più colto e ricco e non uno che viene solo per ubriacarsi”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è una delle città più affascinanti d’Europa. Ma è anche la meta del divertimento, dellae delle feste di addio al celibato e nubilato. Per questo i residenti stufi di trovare le strade sporche alla mattina, bottiglie ovunque e soprattutto di sentire urla e schiamazzi dal pomeriggio all’alba, hanno deciso di fare una petizione e un appello al Comune. La risposta è puntualmente arrivata e anche molto drastica. Il sindaco Terezie Radomerská vuole, senza indugio, porre dei limiti alla vita notturna: “Il desiderio è di ridurre i comportamenti disturbanti, soprattutto in relazione ad eventi come addii al celibato e al nubilato, che spesso provocano rumore eccessivo. Queste attività non sono in linea con il tipo di turismo che intendiamo coltivare, ma a nessuno verrà vietato di andare al pub”.