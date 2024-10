VIDEO / Sinner, ma che fai? Misura il campo con i piedi! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un VIDEO curioso da Riad, dove si sta disputando il Six Kings Slam: Jannik Sinner, durante un allenamento, cammina sulla riga laterale Golssip.it - VIDEO / Sinner, ma che fai? Misura il campo con i piedi! Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uncurioso da Riad, dove si sta disputando il Six Kings Slam: Jannik, durante un allenamento, cammina sulla riga laterale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Povera racchetta". Medvedev perde la testa contro Sinner : il gesto virale | Video - Per me è un momento molto bello, ho lavorato duramente tutta la carriera per arrivare a questa posizione. Una follia, se pensiamo che di fronte aveva un signor giocatore.    . C'è una bella atmosfera. com/bQ4UFzMzCZ — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 16, 2024  "Avevo voglia di venire qui, è un posto speciale. (Liberoquotidiano.it)

"È già finito il set?". Sinner domina (ancora una volta) Medvedev : il colpo con cui lo ha annientato | Video - Senza storia il primo parziale nel quale Sinner strappa tre volte la battuta all'ex campione dello Us Open, dominando in lungo e in largo. com/Gf2xB3ckHR — Info Tênis Brasil (@InfoTenisBR) October 16, 2024 . Maggiore equilibrio nel secondo set dove l'azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell'avversario. (Liberoquotidiano.it)

Highlights Sinner-Medvedev 6-0 6-3 - Six Kings Slam 2024 (VIDEO) - MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV HIGHLIGHTS SINNER-MEDVEDEV  The post Highlights Sinner-Medvedev 6-0 6-3, Six Kings Slam 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. . Davvero un dominio dall’inizio alla fine per l’allievo di Simone Vagnozzi, che si impone pe 6-0 6-2 e domani sfida di nuovo Novak Djokovic in semifinale. (Sportface.it)